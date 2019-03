Kasahstani uus riigipea tegi kohe ettepaneku nimetada pealinn senise presidendi järgi Nursultaniks

„Elbasõ („riigi juht”, Nursultan Nazarbajevile antud tiitel – toim) ajaloolised teened meie rahva ees on nii suured, et me peame tema suure nime igavikustama. See on ülimalt õiglane,” ütles Tokajev, vahendab Sputnik.

Tokajev teatas, et tänu Nazarbajevile on Kasahstan kogu postsotsiaalistliku maailma, sealhulgas Kesk-Euroopa liider.

„Pean vajalikuks igavikustada meie suure kaasaegse, Kasahstani Vabariigi esimese presidendi Nursultan Äbiševitš Nazarbajevi nimi järgmisel viisil. Meie pealinn peab kandma meie presidendi nime ja seda tuleb nimetada Nursultaniks. Tahan meelde tuletada, et sellise ettepaneku on juba teinud parlamendiliikmed deklaratsioonis, mis võeti vastu 2016. aasta 23. novembril Kasahstani Vabariigi 25. aastapäeva puhul,” ütles Tokajev.

Parlamendiliikmed võtsid Tokajevi ettepaneku vastu ovatsioonidega.

Riigi- ja õppeasutustes jäävad aukohtadele kõik Elbasõ portreed, teatas Tokajev.

Põhiseaduse järgi jääb Tokajev Kasahstani presidendiks kuni Nazarbajevi ametiaja lõpuni.