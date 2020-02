Kasahstani endise presidendi Nazarbajevi tütrepoeg palus Suurbritannialt poliitilist varjupaika

Aisultan põhjandas seda sellega, et perekond avaldab talle survet, vahendab Interfax.

Aisultani sõnul on tema valduses informatsiooni „suuremõõtmelise korruptsiooni kohta Venemaa ja Kasahstani valitsuste vahel”. Samuti kirjutas ta, et kõiki üksikasju saab lugeda tema intervjuust ajalehele The Times.

29-aastane Aisultan mõisteti 2019. aasta oktoobris tingimisi vangi politseiniku ründamise eest Londonis. Ta hammustas politseinikku.

„Nazarbajev tunnistati süüdi selles, et ta avaldas narkootikumide mõju all olles politseinikele vastupanu, lõi ja hammustas üht neist. Uurijate sõnul jäi politseiniku käele hammustusest sügav jälg ja haavast voolas ohtralt verd,” teatas BBC.

Karistus nägi ette 18-kuulist katseaega, narkosõltuvuse ravi jätkumist, ühiskondlikult kasulikku tööd ja trahvi.

Aisultan on Kasahstani endise presidendi Nursultan Nazarbajevi tütre Dariga Nazarbajeva ja ebasoosingusse sattunud väimehe, nüüdseks surnud Rahhat Alijevi poeg. Aisultan lõpetas Suurbritannia kuningliku sõjaväeakadeemia Sandhurstis ja hakkas tööle Kasahstani kaitseministeeriumi luure peavalitsuses. 2017. aastal töötas Aisultan Kasahstani jalgpalliliidus.

2017. aastal tunnistas Aisultan Facebookis, et tarvitas pärast isa surma narkootikume, aga on sõltuvusest üle saanud.