Kas Venemaal manipuleeritakse statistikaga ja tegelikult on koroonaviirus nõudnud palju enam elusid?

BBC kajastab, et kokku on Venemaal koroonajuhtumeid juba üle 232 000, viimase ööpäevaga lisandus 10 899 uut nakatunut.

Meedias leidis täna palju kõlapinda, et koroonatest oli positiivne ka president Vladimir Putini pressiesindajal Dmitri Peskovil ning ta abikaasal Tatjana Navkal. "Jah, ma olen haige ning saan vastavat ravi," sõnas Peskov ajakirjanikele. Aprilli lõpus diagnoositi koroonaviirus peaminister Mihhail Mišustinil.

Uudis Peskovi kohta tuli päev pärast seda, kui Putin oli teatanud, et riigis piiranguid leevendatakse. Tehasetöölised ning ehitajad lubatakse taas tööle. Siiski märkis president, et olenevalt regioonist ja nakatunute arvust võivad kohalikud omavalitsused teha erandeid.

Kuigi koroonajuhtumite arvu poolest jääb Venemaa maailmas maha vaid USAst, on surmade arv üpris väike. Haiguse tagajärjel on Venemaa poolt väljastatud andmete kohaselt surnud 2116 inimest. Võrdluseks võib tuua, et Suurbritannias on juhtumeid 227 735 ja surnute arv 32 769.

Idanaabrite valitsuse esindajad ütlevad, et riigis rakendatakse masstestimist, mistõttu on viirus tuvastatud paljudel, kel sümptomeid praktiliselt polegi. BBC aga vahendab, et osade ekspertide hinnangul on number reaalselt ikkagi tunduvalt suurem.

President Putin tegi esmaspäeval avalduse, kus viitas, et osa inimesi võib tööle naasta. "Koroonapuhang pole veel kaugeltki läbi ja oht jääb, aga kõik majandussektorid peaksid uuesti startima," märkis riigipea.

Ta ise viibib praegu pealinnast Moskvast eemal ja suhtleb alluvatega peamiselt videokõnede vahendusel. Moskva aga on praegu viirusepuhangu kese - enam kui pooled riigi koroonajuhtumitest on just sealt. Möödunud nädalal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et rangete piirangutega jätkatakse vähemalt maikuu lõpuni. Kodust lahkumiseks on vaja erilubasid.

Sobjanin on välja öelnud, et arvab, et üle 300 000 linlase on tegelikult juba nakatunud, enamik põeb selle lihtsalt nii läbi, et sümptomeid pole.

