Kas Putin kordab võimu üleminekut Kasahstani moodi? On küll uus president, aga vana pole kuhugi lahkunud

Kasahstani mudel, mille puhul võim ei lähe täielikult, vaid pooleldi üle, on ahvatlev selle poolest, et president lahkus ametist, aga jäi ikkagi võimu keskmeks, märkis Satpajev. „Sealjuures ei hakkaks ma kasutama terminit „kaksikvõim”, sest see eeldab kahe võrdväärse poliitilise liidri olemasolu. Kasahstanis sellist asja seni ei ole. On Raamatukogu (Kasahstani esimese presidendi raamatukogu – hoone Nur-Sultanis, kus praegu asub Nazarbajevi residents), mis kontsentreerib enda juurde suurema hulga volitusi, kuni Nazarbajev on elus ja teovõimeline. Ja on Kasõm-Žomart Tokajev ja Akorda (Kremli vaste Kasahstanis): praegusel presidendil on formaalselt samuti oma volitused, aga on selge, et tegelikult ei kontrolli kõike tema. Selles seisnebki pooleldi üleminek, tõeline võimuvahetus toimub siis, kui esimene president lahkub võimult täielikult,” ütles Satpajev.

Satpajevi sõnul huvitas Putinit just see võimu pooleldi ülemineku variant, sest ei pea tingimata president olema.

Satpajevi ütles, et võib olla süsteemiülene liider ja omada täiendavaid volitusi poolriiklike struktuuride kaudu. Nazarbajev ei ole Kasahstanis mitte ainult julgeolekunõukogu eluaegne esimees, vaid tal on Satpajevi sõnul seitse ametit. On ka veel kaheksas ja üheksas amet – ta on Euraasia Majanduskomisjoni auesimees ja alates hiljutisest ajast ka turgi keeli rääkivate riikide koostöönõukogu eluaegne auesimees.

„Putin seisab samasuguse valiku ees: mida teha nüüd presidentuurijärgse platvormiga – kas tuleb muuta julgeolekunõukogu staatust, nagu tehti Kasahstanis, või tugevdada riiginõukogu (sellist struktuuri meil muide ei ole). Või ikkagi tugevdada duumat, millest praegu räägitakse: sellest saab parlamentaarse vabariigi Putini versioon, mille juures tema kontrollitav duuma võib valitseda iga järglase üle. Kasahstanis muide mõeldakse sellest praegu ka: konservatiivid Nazarbajevi toetajate hulgas mõtlevad, kas mitte võtta parlamenti kontrolli alla, aga mitte demokratiseerimiseks, vaid vastuseismiseks igale järgmisele presidendile, kui ta hakkab Usbekistani liidri Šavkat Mirzijojevi eeskujul eliiti puhastama,” rääkis Satpajev.

Satpajev märkis, et Nazarbajev lõi süsteemi lähtudes sellest, kuidas ta ise stabiilsust mõistab. Tema jaoks on stabiilsus see, kui kõike kontrollib tema.

Sisuliselt Satpajevi sõnul nii kõik ongi: kaadriküsimusi juhib endiselt Nazarbajev, välispoliitika on endiselt tema huvisfääris, temaga kooskõlastatakse ka võtmetähtsusega sisepoliitilised küsimused ning sellest räägib pidevalt Tokajev ise. Taktikaliselt süsteem töötab, aga Tokajevi ambitsioonid kasvavad.