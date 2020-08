Kas Kreeka ja Türgi on taas teel täiemahulisse sõtta?

Hoolimata asjaolust, et mõlemad riigid kuuluvad NATO-sse ja on USA liitlased, iseloomustavad nende omavahelisi suhteid ajalooliselt vaen ja otsene vaenulikkus, mida on viimastel kuudel veelgi süvenenud Kreeka vastu suunatud küberrünnak, mis võidi korraldada Türgi huvide edendamiseks. Mõlemad pooled väitsid, et teine on olnud kahe riigi rannikuvetes liiga agressiivne.

Olukord saavutas uue tõsiduse taseme neljapäeval, kui Kreeka pani oma relvajõud kõrgendatud valmisolekusse ja kutsus oma mere- ja õhuväe ohvitserid puhkuselt tagasi. Tõusvad pinged tulenesid Türgi otsusest alustada Kreeka saarte lähedal asuvate gaasimaardlate juures uuesti uurimistegevust.

Türgi puurimislaev Oruç Reis alustas teed vaidlusalusele territooriumile esmaspäeval, saateks Türgi mereväe laevad. Ateena nimetas Ankara sammu "ebaseaduslikuks tegevuseks".

Foto: Scanpix

"Meie riik ei ähvarda kedagi, kuid seda ei saa ka šantažeerida," ütles Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis kolmapäeva õhtul kõnes oma kaasmaalastele, teatas The Guardian. "Las see olla kõigile teada: igasuguse õnnetuse juhtumise oht on aja küsimus, kui väiksele alale koguneb nii palju relvajõude.”

Teised NATO partnerid on pidanud kohtunikena üles astuma, et vältida olukorra eskaleerumist, ning Prantsusmaa relvajõudude ministeerium kinnitas, et ta saadab Vahemere idaossa kaks Rafale hävituslennukit koos mereväe fregatiga.

Türgi pretensioone Vahemerel aitab Erdoğani arvates kinnitada mullu Liibüaga sõlmitud majandusvööndi lepe, mille vastutasuks alustas Türgi sealsete valitsusvägede sõjalist toetamist. Vastasseisust võtab osa ka värskelt Kreekaga majandusvööndi leppe sõlminud Egiptus, kes toetab Liibüa mässulisi ja ähvardab seal omakorda sõjalise interventsiooniga.

Samal ajal on nii Türgi kui ka Kreeka valitsus kokkuleppeks valmis, süüdistades selle puudumises vastaspoolt. Mitsotákis ütles kolmapäeval, et ükski Türgi provokatsioon ei jää vastuseta, kuid Kreeka on dialoogiks valmis. „Türgi katsed olukorda militariseerida on ühtlasi märk juriidiliselt vettpidavate argumentide puudumisest,” ütles ta.