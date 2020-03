Kas koroonaviiruse test on ebausaldusväärne? Diagnoosi saanud lätlanna lubati koju, kordusanalüüs haigust ei näidanud

Läti Delfi kirjutab, et naisel diagnoositi koroonaviirus eile. See oli esimene juhtum Lätis. Ta külastas Milanot ning Läti pealinna Riiga saabus Air Balticu lennuga Münchenist. Eesti terviseamet on kinnitanud, et samal lennul viibis ka 79 Eestist pärit inimest.

Täna tehti uus analüüs ning see näitas, et lätlannal pole viirust. Tohtrid viitavad, et tal lõi viirus välja kergelt, mistõttu täna enam haigusnähte polegi ning seda kinnitab ka test. Ta lubati koju. Temaga koos viidi lennult nakkuskeskusesse ka ta tütar, kes lubati nüüd samuti koos emaga koju.

Haigla pressiesindaja Ilga Namniece rääkis ajakirjanikele, et naisel olid eile kerged sümptomid, aga täna vaatasid arstid ta üle ning polnud mingit vajadust teda haiglaravile jätta. Küll aga peab ta siiski viibima nüüd 14 päeva vaid kodus ning tema tervislikku seisundit jälgitakse.

Läti rahvusringhääling LSM vahendab, et nakkushaiguste keskuse juht Baiba Rozentale selgitas, et nakkushaiguste puhul on tavapärane, et kui muidu tugeva immuunsüsteemiga inimene siiski nakatub, siis saab ta kiiresti terveks ehk vabaneb nakkusest. "Sel juhul juhtus nii," viitas ta.

Loomulikult tekitab juhtum kahtlusi, kui usaldusväärsed testid siis ikkagi on. Haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse juht Juri Perevoštšikov leidis, et antud olukorras tuleks ka edaspidi teha patsientide puhul, kel koroonaviiruse kahtlus, mitu analüüsi. Ta märkis, et kui viiruse hulk organismis on väga väike, võib test anda nii positiivse kui negatiivse tulemuse.

Mis puutub lätlanna juhtumisse, siis sellele on reageerinud ka Eesti terviseamet. Märgiti, et naine saabus Riiga 29. veebruaril Münchenist väljunud lennuga BT226. Sel lennul viibis 79 Eestist pärit inimest, kellest 15 puutus lätlannaga lähedalt kokku.