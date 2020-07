Karjala Stalini repressioonide uurija kuulutati väikese kasutütre pissiste pükse katsumise eest pedofiiliks

Kohtunik Aleksandr Merkov kasutas kriminaalkoodeksi paragrahvi 64, mis lubab määrata süüdistatavale erandlikel asjaoludel alla alammäära, kirjutab Novaja Gazeta.

„Võttes arvesse selle kohtuasja ajalugu, tuleb oletada, et erandlikud asjaolud on Dmitrijevi täielik süütus, ja selline kohtuotsus on võrdne õigeks mõistmisega,” kirjutab Novaja Gazeta.

Advokaat Viktor Anufrijev ütles, et Dmitrijev vabastati täielikult süüst vana, eelmisest protsessist üle kandunud paragrahvi järgi, mis sisaldas pornograafia valmistamist alaealise kasutütre osalusel, kõlvatut tegevust tema suhtes ja keelatud relvade omamist.

Kohus mõistis ajaloolase aga süüdi seksuaalse iseloomuga vägivallas kasutütre vastu. Selle paragrahvi lisasid uurijad pärast seda, kui Dmitrijev 2018. aasta kevadel ootamatult pornograafia asjus õigeks mõisteti.

Esimesel protsessil pandi Dmitrijevile süüks üheksat fotot kasutütrest vanuses 3, 4 ja 6 aastat, millel on näha tema välised suguorganid. Need fotod leiti arvutist koos umbes veel 200 "protokollilise" fotoga tüdrukust. Ise lastekodus üles kasvanud Dmitrijev selgitas, et pildistas tüdrukut eest, tagant ja külgedelt tema füüsilise arengu kontrollimiseks ja kaitseks hooldusorganite eest, et seal ei mõeldaks, et last pekstakse (selline juhus oli). Sellele „tervisepäevikule” uurijatel pretensioone ei olnud. Kriminaalseteks peeti nelja Dmitrijevi tehtud fotot, kui kolmeaastane tütar palus pildistada oma päevitust ja ronis jalgupidi toolile, ning viit fotot, mille Dmitrijev tegi, kui tüdruk kaebas valu kubemes.

Dmitrijev kinnitab, et tegi fotod selleks, et näidata neid arstile, kui valu hommikuks üle ei lähe, sest ei suutnud ise põhjust kindlaks teha.

Mis puutub uude süüdistusse seksuaalse iseloomuga vägivalla kohta, siis Dmitrijev nimetas seda vanemliku hoolitsuse moonutatud tõlgenduseks.

„Ühel päeval, hommikul, kui [8-aastane tütar] tuli minu juurde ja istus nagu tavaliselt mulle põlvele, tundsin ma uriini lõhna ja sain aru, et ta on püksi pissinud. Loomulikult puudutasin ma kätega aluspükse nii eest kui ka tagant suguorganite piirkonnast ja mõistsin, et laps on püksi pissinud, pärast mida me läksime pesema. Seda juhtus mitu korda nädalas kuni tema paigutamiseni vabariiklikku haiglasse öise enureesi tõttu,” rääkis Dmitrijev uurijale.