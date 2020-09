Karile sõitnud parlvlaev Amorella viiakse homme Ahvenamaa sadamasse, sõidukite omanikele toimetamist uuritakse

Täpset ajakava ei ole veel kinnitatud. Viking Line otsustab edasise tegevuse üle koos asjaomaste võimudega, vahendab Yle Uutiset.

Juba varem teatas Viking Line, et plaan on tõugata suruõhuga vett laeva topeltpõhja esiossa ja viia raskus lasti liigutades taha. Praegu on Amorella vööriosa Järsö saare juures tugevasti mudases põhjas kinni.

Laeval oleva lasti kohta tehakse otsused hiljem. Üks variant on sõidukite mahalaadimine Långnäsi sadamas.

Igal juhul on autode toimetamine omanikele peamiselt Soomes ja Rootsis omaette ettevõtmine.

„Uurime seda parajasti. Oleme kontaktis omanikega,” ütles Viking Line’i teavitusjuht Johanna Boijer-Svahnström.

„Soovitame kõigil võtta ühendust oma kindlustusettevõttega, mis siis võtab ühendust meiega ja meie kindlustusettevõtetega,” lisas Boijer-Svahnström.

Laeval on umbes 40 sõiduautot ja sama palju veokeid. Kahjustada need Boijer-Svahnströmi sõnul ei saanud.

Kui klient on vajanud asendusautot, näiteks rendiautot või taksot, soovitab Boijer-Svahnström võtta ühendust Viking Line’i reklamatsiooniosakonnaga „Claims”.

Laevale jäänud pagasi ja sellega seoses tekkida võinud lisakulutuste kohta lubab Viking Line reisijatega ise ühendust võtta.