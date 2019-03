Kardetakse, et Mosambiigis on tormi tagajärjel hukkunud üle tuhande inimese

Tsükloni Idai kogu raevu sai neljapäeval tunda Mosambiigi keskosa rannikulinn Beira, vahendab AFP.

„Hetkel oleme me registreerinud ametlikult 84 surma, aga kui me lendasime üle piirkonna... täna hommikul, et aru saada, mis toimub, kõik viitab sellele, et me võime registeerida üle tuhande surma,” ütles Mosambiigi president Filipe Nyusi oma pöördumises rahva poole. „See on tõeline humanitaarkatastroof. Ohus on üle 100 000 inimese.”

President lisas, et ellujäänud on roninud üleujutuse eest puude otsa, kus ootavad abi.

„Kahjustuste ulatus Beiras on tohutu ja hirmuäratav,” teatas Rahvusvaheline Punane Rist, mille andmetel on 90 protsenti 530 000 elanukuga Beirast ja selle ümbrusest kahjustatud või hävinud.

Nyusi sõnul on Pungwe ja Buzi jõed riigi keskosas üle kallaste tõusnud ja terved külad üle ujutanud. Kogukonnad on ära lõigatud ja surnukehad ulbivad vees.

Zimbabwes on ametlikel andmetel hukkunud 98 ja kadunuks jäänud 217 inimest.

Torm pühkis minema elumaju ja purustas sildu. Kaitseminister Perrance Shiri sõnul meenutab olukord täiemõõdulise sõja järgset olukorda.

„See on suurim infrastruktuuri kahju, mis meil on kunagi olnud,” ütles Zimbabwe transpordi ja infrastruktuuri arengu minister Joel Biggie Matiza.