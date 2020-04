Karantiinita Valgevene: avatud piirid, hoki alates 18. eluaastast, paraad 9. mail ja „traktor ravib terveks kõik“

Valgevene uudisteportaali TUT.BY toimetaja Anna Jermatšenok rääkis venekeelse Delfi palvel, mis toimub tema kodumaal.

Ametlikult on meil tuvastatud 152 koroonaviiruse juhtumit, 47 inimest on paranenud.

Täna hommikul (30. märtsil - toim) suri mees, kelle analüüs oli positiivne. Võimalik, et see on esimene surm koroonaviiruse tõttu riigis.

Valgevene piirid on endiselt avatud, formaalselt võib meie juurde tulla iga inimene. Kuigi kõik riigid ümberringi on piirid sulgenud. Välja sõita ei saa me kuhugi, paljud lennu- ja rongireisid on tühistatud.

Meedikud postitavad fotosid üleskutsega jääda koju ja mitte kuhugi liigselt minna. Aga osa inimesi töölt ära ei lasta. Mingeid tsentraliseeritud vabu päevi ei ole välja kuulutatud, see nädal on meil üldse kuuepäevane – töötame ka laupäeval (see on aprillikuise puhkepäeva ülekandmine).