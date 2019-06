„Kao välja!“ Tüli tõi peaministritooli jahtiva Boris Johnsoni koju politsei

Ajalehe teatel oli nende ajakirjanikel võimalik pääseda ligi naabri audiolindistusele, millel on kuulda Johnsoni partneri Carrie Symondsit karjumist: „lase mind lahti“ ja „kao mu korterist välja“.

Telekanali BBC väitel „rääkis politsei kõigi hoones viibivate inimestega, kellega oli kõik korras ja hästi, /.../ ja tegutsemiseks puudus igasugune vajadus“. Johnsoni pressiesindaja ütles eile ajakirjanikele, et „ei kommenteeri“ juhtunut.

Johnsoni naaber, kes lindistas kõva tüli oma korterist, ütles The Guardianile, et nad kuulsid naise karjumist, „prantsatusi ja paugutamist“.

Ajaleht märgib, et salvestisel on kuulda, kuidas Johnson keeldub korterist lahkumast ja karjub naise peale, et viimane tema sülearvutist ära tuleks, misjärel on kuulda valju mööbeldamist.

The Guardiani teatel on kuulda, kuidas Symonds süüdistab võimalikku uut tooride juhti oma diivani rikkumises. Ta karjub: „sa lihtsalt ei hooli kellestki, sest sa oled ärahellitatud. Sa ei hooli rahast ega millestki“.

Tüli kohta tuli esimene kõne reede hommikul kella poole ühe ajal, teatas politsei eile õhtul alles pärast ajakirjanike mitut selleteemalist päringut. Helistaja oli mures naabrinaise turvalisuse pärast, märgiti avalduses.