Kantsler Kurz: Christchurchi massitulistaja annetas Austria Identitaarsele Liikumisele raha

Grazi prokuratuuri esindaja Hansjörg Bacher ütles, et enese väitel Euroopa identiteedi säilimise eest võitleva IBÖ juht Martin Sellner sai 2018. aasta algul 1500 eurot annetajalt, kellel on sama nimi kui Christchurchi massitulistajal, vahendab Reuters.

„Me saame nüüd kinnitada, et finantstoetus oli olemas ja seega ka seos Uus-Meremaa ründaja ja Austria Identitaarse Liikumise vahel,” ütles Kurz.

Sellner avaldas YouTube’is video, milles ütles, et sai mehelt annetuse ja politsei otsis tema maja läbi võimaliku seose pärast Christchurchi ründajaga.

„Ma ei ole terroristliku organisatsiooni liige. Mul ei ole selle mehega mingit pistmist peale selle, ei ma sain passiivselt temalt annetuse,” ütles Sellner.

Austria siseministeerium keeldus kommenteerimast.

Kurz ütles, et uurib IBÖ laialisaatmise võimalust.

„Meie seisukoht selle kohta on väga selge, mitte mingisugusel äärmuslusel – kas need on siis radikaalsed islamistid või paremäärmuslastest fanaatikud – ei ole mingit kohta meie ühiskonnas,” lausus Kurz.

Eile teatas Kurz Twitteris, et igasugused seosed Christchurchi ründaja ja IBÖ vahel tuleb täielikult selgeks teha.

Austria paremäärmuslikku Vabadusparteid (FPÖ) esindav asekantsler Heinz-Christian Strache ütles, et FPÖ-l ei ole IBÖ-ga midagi tegemist.