Kanada valimised võitis küll liberaalne peaminister Trudeau, aga ees ootab vähemusvalitsus

Maailmalaval on Trudeau paistnud silma kui anti-Trump: liberaalsete väärtuste kaitsja ajal, mil reeglitepõhine maailmakord on rünnaku all. Üks tema tähtsamaid saavutusi on uue USA-Kanada-Mehhiko vabakaubanduslepingu sõlmimine hoolimata Trumpi ähvardustest. Kuna Kanada majandus sõltub täielikult USA-st, siis on ülioluline naabriga häid suhteid hoida. Tasub märkida, et Kanada kaitseväe paiknemine Lätis NATO suurendatud kohaloleku lahingugrupi raampataljonina on Trudeau valitsuse teene. Suurim välispoliitiline läbikukkumine on Kanada-Hiina suhete pingestumine. Hiina võttis kaks kanadalast pantvangiks, kuna Kanada vahistas USA nõudmisel Hiina telekomifirma Huawei finantsjuhi.