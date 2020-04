Kanada väikelinnas hukkus tulistamises 16 inimest

Pühapäevaõhtusel pressikonverentsil kinnitas Kanada politsei, et esimene hädaabikõne jõudis nendeni laupäeval kell 22:30 kohaliku aja järgi Portapique´i linnast. Kui sündmuskohale jõudsime, leidsime hoone seest ja ümbert mitu surnukeha, ütles politseijuht Chris Leather ajakirjanikele.

Tulistaja oli selleks hetkeks lahkunud ning tema asukoht polnud teada. Hiljem leiti surnukehi veel mitmest paigast. Politseinikud peavad võimalikuks, et esimesi ohvreid ründaja valis, alustades aga seejärel valimatut tulistamist.

Öösel andis politsei provintsi keskusest Halifaxist ligi saja kilomeetri kaugusel asuva linnakese elanikele korralduse sulgeda uksed ja võimalusel varjuda. Tulistaja kandis politseivormi ning sõitis politseimasina sarnase autoga, mis tegi tema tabamise raskemaks.

Tunde hiljem leidsid politseinikud ründaja Halifaxi lähistel Enfieldis asuvast bensiinijaamast. Sealses tulistamises sai surma 23aastane politseikonstaabel Heidi Stevenson, kes oli kahe lapse ema. Veel üks politseiohvitser viibib eluohtlike vigastustega haiglas.

Veidi hiljem teatas politsei detailidesse laskumata, et kahtlusalune suri bensiinijaamas. Mõrvariks osutus 51aastane Gabriel Wortman.

"Asjaolu, et selle isiku käsutuses oli vormiriietus ja politseiauto, räägib kindlasti sellest, et tegemist polnud juhusliku teoga," sõnas politseijuht Chris Leather. Ta kinnitas aga, et Wortman ei olnud politseinik.

Leather lisas, et uurimise alguses on liiga vara öelda, milline oli tulistaja motivatsioon. "Mõned ohvrid näisid olevat mitte seotud ründajaga," märkis politseijuht.

Kanada politsei peakorteri pressiesindaja Catherine Fortini sõnul uurimistöö jätkub. "Austusest perekondade vastu, kellele pole veel teatatud, ei saa me praegu täiendavat infot anda," ütles ta eile õhtul CNNile edastatud avalduses.

Piirkonna paljudes kohtades teatati samal ööl ka tulekahjudest. Esialgu pole kinnitust, et need on rünnakuga seotud.

Nova Scotia peaminister Stephen McNeil nimetas tulistamist oma Twitteri-postituses "üheks kõige mõttetumaks vägivallateoks meie provintsi ajaloos". "Ma ei kujutanud eile õhtul magama minnes ette, et ärkan kohutavate uudiste peale," ütles ta hiljem ajakirjanikele.