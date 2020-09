Kanada-USA piiril vahistati Trumpile mürgikirja saatmises kahtlustatav naine

Naisel oli kaasas relv ja USA võimud vahistasid ta, teatas ametnik CNN-i vahendusel.

Washingtoni prokuratuur peaks naisele süüdistuse esitama.

Varem teatati, et korrakaitse võttis eelmisel nädalal vahelt Trumpile saadetud ritsiinipaki ja uuritakse võimalust, et see tuli Kanadast.

Juurdlusega kursis olev isik ütles CNN-ile, et kiri pandi posti Kanada Québeci provintsis St. Hubert’is ning see sisaldas graanulite kujul ainet, millel olid samasugused omadusel nagu riitsinuseseemnetel.

Ritsiini olemasolu kinnitamiseks tehti kaks testi. Valge Maja posti sorteeritakse ja uuritakse mujal asuvas hoones, enne kui see kohale viiakse.

Kuningliku Kanada Ratsapolitsei (RCMP) esindaja, kes kinnitas laupäeval, et tehakse koostööd USA Föderaalse Juurdlusbürooga (FBI) asja uurimiseks, ütles eile CNN-ile, et RCMP ei ole veel valmis avaldust tegema või teateid vahistamise kohta kinnitama/ümber lükkama.

FBI esindaja kinnitas eile hiljem, et on toimunud vahistamine ja juurdlus jätkub.

Uuritakse ka Texasesse adresseeritud samasuguseid pakke, mis võivad olla seotud sama saatjaga Kanadas.

Ritsiin on ülimalt mürgine aine, mida saadakse riitsinuseseemnetest. See põhjustab iiveldust, oksendamist ja sisemist verejooksu, millele järgneb maksa, põrna ja neerude ülesütlemine ning surm vereringesüsteemi kollapsi tagajärjel.

Täiskasvanu võib tappa vaid 500 mikrogrammi ritsiini. Vastumürki ei ole. Ritsiini on kerge ja odav valmistada, aga ekspertide sõnul on see efektiivsem üksikisikute tapmiseks, mitte massihävitusrelvana.