Kanada ringhääling CBC lõikas Donald Trumpi filmist „Üksinda kodus 2” välja

CBC pressiesindaja Chuck Thompson ütles, et 120-minutilisest filmist kärbiti kaheksa minutit, et teha ruumi reklaamidele, vahendab BBC News.

Thompsoni sõnul toimetati filmi juba 2014. aastal enne Trumpi presidendiks valimist ja see ei ole poliitiliselt motiveeritud.

Filmi toimetatud kujul näitamine kutsus esile Trumpi toetajate kriitika.

Trumpi poeg Donald Trump Jr nimetas filmi kärpimist haletsusväärseks.

‘Pathetic’: Canada’s CBC under fire when Trump’s cameo in ‘Home Alone 2’ disappears from Christmas broadcast https://t.co/zJUij9qrLe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 26, 2019

Reageeris ka Trump ise, kirjutades Twitteris: „See ei ole enam kunagi sama film! (nali)”

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

Viitena Kanada peaministrile Justin Trudeaule ja nende hästi teada olevatele erimeelsustele olulistes poliitilistes küsimustes lisas Trump: „Ma pakun, et Justin T-le ei meeldi eriti, et ma panen ta maksma NATO või kaubanduse eest!”

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

Jõululaupäeval nimetas Trump videokonverentsil USA sõjaväelastega välismaal „Üksinda kodus 2”, mis linastus esimest korda 1992. aastal, „suureks jõuluhitiks”.

„Noh, ma olen „Üksinda kodus 2-s”,” ütles Trump. „Paljud inimesed mainivad seda igal aastal, eriti jõulude paiku. Nad ütlevad, eriti väikesed lapsed, nad ütlevad: „Ma just nägin sind filmis.” Nad ei näe mind televisioonis nii, nagu näevad filmis. Aga see on olnud hea film ja ma olin pehmelt öeldes veidi noorem. Ja oli au seda teha.”