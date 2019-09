Kanada peaminister Trudeau ei osanud öelda, kui tihti ta on nägu mustaks värvinud

„Ma olen ettevaatlik millegi kindla ütlemise suhtes selle kohta, sest hiljutisi pilte, mis on välja ilmunud, ma ei mäletanud,” ütles Trudeau Winnipegis ajakirjanikele, vahendab BBC News.

Paljastused on tõsiselt kahjustanud Trudeau valimiskampaaniat. Kanadalased valivad uut parlamenti 21. oktoobril.

Fotod on peaministri jaoks nii piinlikud seetõttu, et ta on kujutanud end sotsiaalse õigluse, kaasavuse ja multikultuursuse eestvõitlejana.

Eile ilmus välja video, milles Trudeau on valges T-särgis ja lõhkiste teksastega ning nägu ja käed on mustaks värvitud. Video on pärit 1990. aastatest. Trudeau oli siis varastes 20. eluaastates.

Valge inimese näo mustaks värvimist (inglise keeles blackface), mis oli levinum minevikus, eriti meelelahutustööstuses, peetakse tänapäeval laialdaselt rassistlikuks karikatuuriks.

Kolmapäeval vabandas Trudeau 2001. aastal pruuniks värvitud näo eest kostüümipeol Vancouveri koolis, kus ta oli õpetaja. Trudeau oli siis 29-aastane ja kandis Aladdini kostüümi.

Veel ühel fotol Trudeau keskkooli ajast on tal nägu mustaks värvitud. Ta laulis laval Jamaica rahvalaulu „Day-O”, mille tegi kuulsaks USA kodanikuõiguste aktivist Harry Belafonte.