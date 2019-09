Kanada peaminister sattus tule alla 2001. aasta mustaks värvitud näoga foto eest

Foto on pärit Vancouveris asuva West Point Grey Academy 2001. aasta aastaraamatust. Trudeau oli selles eliitkoolis õpetaja, vahendab BBC News.

Pärast artikli avaldamist ajakirjas Time ütles Trudeau, et oli „Araabia ööde” teemalisel peol Aladdini kostüümis.

Trudeau tunnistas, et foto on rassistlik, ja ütles, et poleks pidanud nii tegema.

Küsimusele, kas on olnud ka teisi selliseid juhtumeid, vastas Trudeau, et kandis grimmi ka ühel keskkooli etendusel. Sellest avaldati foto Twitteris.

Kanada Moslemite Rahvusnõukogu reageeris vihaselt.

„Näha peaministrit pruuni/musta näoga on sügavalt kurvastav. Musta/pruuni näo kandmine on laiduväärne ja viib tagasi rassismi ja orientalistliku mütoloogia ajalukku, mis on vastuvõetamatu,” ütles nõukogu tegevdirektor Mustafa Farooq.

Kanada opositsiooniliste konservatiivide juht Andrew Scheer ütles, et foto oli rassistlik 2001. aastal ja on seda ka praegu.

„See, mida kanadalased täna õhtul nägid, on keegi, kellel puudub täielikult olukorra hindamise võime ja ausus ning keegi, kes ei sobi seda maad valitsema,” ütles Scheer.

Uue Demokraatliku Partei juht Jagmeet Singh, kes on sikh, ütles, et foto on muret tekitav ja solvav.

Fotot kritiseeris ka Kanada roheliste juht Elizabeth May.

Foto on Trudeau jaoks poliitiliselt piinlik seetõttu, et ta on teinud progressiivse poliitika oma kaubamärgiks. Arvamusküsitlused näitavad, et oktoobris toimuvad valimised saavad Trudeau jaoks rasked olema.