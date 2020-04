Kanada massitulistamise ohvrite arv kerkis 23-ni, motiivi teada ei ole

51-aastane tulistaja hukkus ka ise vastasseisus politseiga, vahendab BBC News.

Nova Scotia provintsi Kuninglik Kanada Ratsapolitsei (RCMP) uuendas hukkunute arvu eilses avalduses koos sündmuste ajajoonega.

Politsei oli varem hoiatanud, et hukkunute arv võib kasvada. Uuritakse 16 erinevat kuriteopaika Nova Scotia põhja- ja keskosas.

Politsei tööd raskendas ka see, et süüdati mitmeid tulekahjusid, umbes viis. Ohvreid tuli otsida põlenud majadest.

Kogu juurdlus kestab ilmselt kuid.

Tapatalgud algasid kohaliku aja järgi laupäeval kella 22.30 ajal Portapique’is.

Politsei sai mitmeid teateid laskude kohta ning ühe elumaja juurest leiti mitmeid ohvreid, aga mitte kahtlusalust.

Läheduses avastati veel mitmeid kuriteopaiku, sealhulgas põlevaid hooneid ja sõidukeid.

Vähemalt osaliselt kasutas tulistaja väga originaalile sarnanevat ratsapolitsei värvides autot. See leiti kuriteopaigalt, kus tapeti ratsapolitsei 23-aastase staažiga konstaabel Heidi Stevenson.

Tulistaja kandis ka ehtsat ratsapolitsei vormiriietust, teatasid võimud eile. Ise ta politseis ei töötanud.

Ohvreid leiti ka Wentworthis, Debertis, Shubenacadie/Milfordis ja Enfieldis, kus politsei tulistaja maha lasi.

Kahtlusaluse Gabriel Wortmani motiivide kohta on teada vähe, samuti selle kohta, kuidas ta oma ohvreid valis.

Ohvrite hulgas on õpetaja, koroonaviiruse pandeemia eesliinil töötanud koduhooldusõde ja ratsapolitseinik.

Kõiki ohvreid ei ole veel tuvastatud.

Politseikonstaabel Chad Morrison sai haavata, aga paraneb. Politsei teatel on haavatuid veel, aga täpsemalt nende kohta informatsiooni ei antud.

Politsei teatel on juurdlus detailne ja keeruline. Tulistaja jälitamise muutis keeruliseks see, et ta sõitis politseiautoga sarnaneva autoga ja kandis politseivormi.

Otsingud lõppesid umbes pühapäeva keskpäeval, kui kahtlustatava tulistaja asukohana tehti kindlaks Enfieldi tankla, mis asub provintsi pealinnast Halifaxist põhjas. Meest tulistati ja ta suri hiljem.

Politseid on kritiseeritud, et ei antud häiret kogu provintsi ulatuses, et hoiatada elanikke ohu eest. Politsei teatas ohust siiski Twitteris ja Facebookis. Elanikel paluti püsida siseruumides ja lukustada uks. Nova Scotia peaminister Stephen McNeil ütles aga eile, et provintsivõimud ei saanud politseilt taotlust laialdasema häire andmiseks.