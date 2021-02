Kanada kuulutas paremäärmusliku Proud Boysi terroristlikuks organisatsiooniks

See otsus lubab külmutada Proud Boysi varad ning kõigile organisatsiooni liikmetele saab esitada terrorisüüdistused, kui nad panevad toime vägivallategusid, vahendab BBC News.

Proud Boys on ainult meestest koosnev ja sisserändevastane organisatsioon ning sellel on vägivaldsete poliitiliste vastasseisude ajalugu. Selle asutas 2016. aastal Vice Media kanadalasest kaasasutaja Gavin McInnes. Vice on pärast seda teinud tööd enese McInnesist ja Proud Boysist distantseerimiseks.

Proud Boysi platvorm sisaldab USA endise presidendi Donald Trumpi esindatud ideid, libertaarsust ja traditsiooniliste soorollide eest võitlemist.

Vaid tunde pärast Kanada teadet teatas USA justiitsministeerium, et vahistas ja esitas süüdistuse Proud Boysi Seattle’i kohaliku organisatsiooni tippliikmele, 30-aastasele Ethan Nordeanile, keda tuntakse ka Rufio Panmanina. Ta on vähemalt kaheksas Proud Boysi liige, kellele on seoses Kapitooliumi rahutustega süüdistus esitatud.

Kanada avaliku ohutuse minister Blair rääkis eile kasvavast ideoloogiliselt motiveeritud vägivaldse äärmusluse ohust. Seda, kui palju allorganisatsioone Proud Boysil Kanadas on, Blair ei öelnud.

Kanada Proud Boysi rakukesi on varem peetud hajusateks ja organiseerimatuteks, aga terroriorganisatsiooniks klassifitseerimine näitab, et ohuhinnangut on muudetud.

Blairi sõnul tehti otsus uue informatsiooni põhjal ja alates 2018. aastast on täheldatud selle organisatsiooni juures eskaleerumist vägivalla suunas.

Vaatamata rangetele reisipiirangutele USA ja Kanada vahel jõudis Kapitooliumi ründamisele Washingtonis vähemalt kaks kanadalast. Fotodel ja videotes on rahva hulgas näha vähemalt üht Kanada lippu.

Kanada on esimene riik, mis Proud Boysi terroriorganisatsiooniks kuulutab. Kanadas on terroriorganisatsioonideks klassifitseeritud veel kaks USA paremäärmuslikku organisatsiooni: Atomwaffen Division ja Base. Kanadas endas on selle sildi külge saanud kokku kuus valgete ülemvõimu pooldavat ja neonatside organisatsiooni. Enne 2018. aastat selliseid organisatsioone terroriohuks ei peetud.