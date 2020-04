Kanada 22 ohvriga massitulistamisele eelnes teadete kohaselt peretüli

Anonüümseks jäänud ametnik kinnitas Associated Pressile, et eelmisel nädalavahetusel aset leidnud veresaunale Nova Scotia provintsis eelnes tüli elukaaslaste vahel.

Politsei on teatanud, et 51-aastane Gabriel Wortman tegutses üksi. Ta lasi Nova Scotia põhja- ja keskosas maha 22 inimest. Kuriteopaiku on kokku 16 viies erinevas maapiirkondade kogukonnas.

Wortmani enda lasi politsei maha pühapäeva hommikul umbes 13 tundi pärast rünnakute algust.

Mitu surnukeha leiti ühest majast ja selle juurest Portapique’i väikelinnast, teatas politsei. Surnukehi leiti ka neljas teises asulas ning politsei usub, et esimesed ohvrid olid Wortmanil valitud, aga edasi hakkas ta inimesi suvaliselt maha laskma. Lisaks sellele süütas ta Portapique’is maju.

Provintsi pealinna Halifaxi lähedal Dartmouthis hambaproteesimisega tegelenud Wortman elas osa ajast Portapique’is, teatasid sealsed elanikud.

Võimude teatel ei olnud Wortmanil varem politseiga kokkupuudet olnud, aga hiljem selgus siiski kohtuandmetest, et tal kästi otsida abi oma viha taltsutamiseks pärast ühe mehe ründamises süüdi mõistmist 2002. aastal.