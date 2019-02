Kampaaniaabiline kaebas Donald Trumpi kohtusse: ta väidab, et tulevane president musitas teda

CNN kirjutab, et Alabamas elav Alva Johnson väidab oma hagis, et Trump haaras tema käest ning musitas teda ühel kampaaniaüritusel Floridas.

Vahejuhtum olevat leidnud aset 2016. aasta augustis. Naise kirjelduse kohaselt märkas Trump teda ja jõllitas tükk aega. Trump läks naisega rääkima. Johnsoni sõnutsi soovis ta Trumpile edu, mispeale mees haaras tema käest tugevalt kinni. "Tema haare tugevnes ja ta tuli mulle lähemale. Tundsin tema hingeõhku oma nahal. Sain ühtäkki aru, et Trump üritab mind suudelda. Pöörasin oma pea ära, kuid ta ei loobunud, ta suudles mu suu nurka," märkis Johnson.

Kohtuhagis on viidatud, et juhtumit nägid pealt mitmed inimesed. Kohtuhagis on veel üks süüdistus, Johnsoni väitel teda diskrimineeriti. Meeskolleegid said sama töömahu eest suuremat palka.

CNN pöördus kommentaarisooviga ka Valge Maja poole. Sealt öeldi, et Trumpi kampaania käigus kedagi ei diskrimineeritud ega ahistatud, kõik muud väited olla sulaselge vale.