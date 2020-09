Kaljulaid: Valgevene liidreid võib oodata vastutusele võtmine Rahvusvahelises Kriminaalkohtus

"Hästi tähtis on, et Minskis otsustajad mõistaksid, et Haag ei ole kuigi kaugel," ütles Kaljulaid intervjuus. Ta lisas, et EL peaks sanktsioonid Valgevene ametnike vastu kehtestama võimalikult kiiresti, kuid riigi saatuse peab otsustama rahvas.

"Valgevene rahas peab ise sellega toime tulema, ütles president. “Ei ole võimalik ega mõistlik sekkuda väljastpoolt ja see kehtib nii ida- kui läänesuuna kohta." Kaljulaid väljendas arvamust, et mingid muutused Valgevene süsteemis tulevad igal juhul, küsimus on ainult selles, kas muutused tulevad sisulised või kosmeetilised.



President kaljulaid allkirjastamas pensionireformi vastu Foto: Kretel Kuusk



Valgevene president Aljaksandr Lukašenka on täna visiidil Sotšis, kus ta kohtub Vene presidendi Vladimir Putiniga. Eile toimusid üle riigi taas meeleavaldused, milles Reutersi teatel osales kokku üle 100 000 protestija. Politsei sõnul peeti kinni 774 inimest.