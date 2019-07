Kaljulaid Foreign Policyle: ma vihkan EKRE-t nende käitumise eest

Foreign Policy küsis Kaljulaidi käest EKRE misogüünsete, antisemiitlike, homofoobsete ja rassistlike kommentaaride kohta, muuhulgas väljendi „Kui on must, näita ust” kohta.

„Ma vihkan neid nende käitumise eest ja ma vabandan kuvandi eest, mida see võib tekitada. Korralikud inimesed ei käitu niimoodi. Ei ole kuidagi okei näidata neid märke ja see ei ole vaatepunkt, mida me Eestis jagame. Nüüd pean ma selgitama nende lolle vaateid ja territooriumi tagasi võitma. Ma olen rääkinud selle partei ministritega – meie ühine arusaam on, et ei saa korralikult funktsioneerida rahvusvahelises, ülemaailmses kogukonnas, kui pidevalt ärritad inimesi, ükskõik, kas usud sellesse, mida ütled või mitte. Mindf närib kahtlus, et osa neist inimestest ei usu, mida nad teevad,” ütles Kaljulaid.

„Ma arvan, et nad on sellel tasemel poliitika jaoks täiesti uued ja nad lihtsalt ei saa aru, mida teevad. Ma loodan, et nad lõpetavad varsti, kui nad seda ei tee, jään ma nende eest vabandama. Ma tõesti loodan, et neil ei ole mingit mõju meie majanduslikule ja poliitilisele arengule, aga meil on koalitsioonivalitsus, kus EKRE-l on ainult kolmandik. Parlamendis on meil 68-kohaline liberaalne enamus. Veel kord, ma tõesti vihkan, et nad käituvad sel viisil,” lisas Kaljulaid.