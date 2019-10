Kaljulaid EL-i pürgivale Albaaniale: me ei lase bussil ilma teieta minema sõita

Meta sõnul tahab ka Albaania ette näidata käegakatsutavaid tulemusi ja tõi esile käimasoleva justiitsreformi, mis peaks aitama tõhustada ka võitlust korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega. Eelmise nädala lõpus avaldas liitumiskõnelustele toetust Saksa parlament, kelle sõnul on reaalse liitumise eeltingimuseks nii Albaania kohtu- kui valimissüsteemi parandamine. Välismeedia hinnangul aitab Saksa toetus tõenäoliselt leevendada ka Albaania suhtes seni skeptiliste Prantsusmaa ja Hollandi vastumeelsust.

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis on aga ähvardanud, et tema riik võib kahepoolsete vaidluste lahendamiseni Albaania ühinemiskutse blokeerida. Kreeka on Albaaniale avaldatud survet põhjendanud nii kreekakeelse vähemuse õiguste kaitsega kui kahe riigi majandustsoonide piiri puudutavate kõneluste takerdumisega.

Meta siiski ei arvanud, et need küsimused oktoobri ülemkogul probleemi tekitaksid. „Meie suhted Kreekaga on suurepärased,” kinnitas ta tänasel pressikonverentsil. Ta lisas, et Albaania on valmis kõigi riikidega kahepoolseid vaidlusküsimusi arutama, ent liitumiskõnelusi need mõjutama ei peaks. „Oleme Eestile teie toetuse eest tõeliselt tänulikud,” kordas ta lõpetuseks.

Kaljulaid märkis, et liitumiseks vajalikud reformid tulevad kasuks liitujatele endile. „Räägime alati, et liitumine on pikk protsess,” ütles president. „Konkreetsetest kuupäevadest olulisem on see, et iga riik tunneks, et tal on õigus ise otsustada oma tuleviku üle ja selle üle, milline suhe EL-iga oleks kõige kasulikum.”