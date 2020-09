Kalesnikavale esitati kahtlustus võimuhaaramisele üleskutsumises

Kazak kohtus Kalesnikavaga eeluurimisvanglas nr 1, kus viimast kinni hoitakse, vahendab Tut.by.

„Marõjaga on kõik korras, mingeid protsessuaalseid tegevusi seni ei ole toimunud,” ütles Kazak.

Kalesnikavat püüti üleeile Valgevenest välja saata, aga ta rebis Ukraina piiril oma passi puruks ja see ei õnnestunud.

Koordinatsiooninõukogu seitsmest liikmest kuus on nüüd kas vahistatud või vägisi riigist välja saadetud. Vabaduses on veel vaid Nobeli kirjanduspreemia laureaat Svjatlana Aleksijevitš, kes on aga samuti surve all.

Juba 20. augustil ütles Valgevene tollane peaprokurör Aljaksandr Kanjuk, kes on vahepeal väljavahetatud, et koordinatsiooninõukogu loomine ja tegevus on mõeldud võimuhaaramiseks ja Valgevene julgeoleku kahjustamiseks.