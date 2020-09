Kalesnikava nõuab kriminaaljuurdlust Valgevene KGB ja teiste ametnike üle muu hulgas tapmisähvarduste tõttu

Oma avalduses esitas Kalesnikava 7. ja 8. septembri sündmuste detailse kirjelduse: röövimise tundmatute isikute poolt, psühholoogilise surve, tapmisähvardused ja katse jõuga Valgevenest välja saata, vahendab Tut.by.

Kalesnikava esitas talle GUBOPiK-is ja KGB-s psühholoogilist survet avaldanud inimeste konkreetsed nimed ja ametikohad ning nõuab nende vastu kriminaaljuurdluse alustamist.

„Nimetatud isikud väljendasid mulle ähvardusi võtta mult elu, mida ma võtsin reaalsetena. Täpsemalt teatati, et juhul, kui ma ei lahku vabatahtlikult Valgevene Vabariigi territooriumilt, viiakse mind ikkagi välja: elusana või tükkhaaval. Väljendati ka ähvardusi võtta mult vabadus 25 aastaks, tekitada mulle probleeme vahi all hoidmise kohtades, kinnipidamiskohtades, mida ma võtsin samuti reaalstena. Et nõutud nõusolekut minult ei saadud, paigutati mind kambrisse, kus mind hoiti umbes tund. Nimetatud isikud väljendasid minu aadressil ähvardusi minu elu ja tervise kohta, mida ma võtsin reaalstena,” teatas Kalesnikava.

Kui KGB töötajad said aru, et ta vabatahtlikult Valgevenest ei lahku, pandi Kalesnikavale tema sõnul pähe kott, tõugati mikrobussi ja viidi Valgevene-Ukraina piirile Aleksandrovka piiripunkti.

„Pärast seda, kui ma oma passi puruks rebisin, välistades nii sisenemise Ukraina territooriumile, pandi mind uuesti mikrobussi ja viidi Mazõri piirivalveüksusesse, kus ma viibisin kuni 8. septembri õhtuni. Nii panid ülal loetletud Valgevene Vabariigi GUBOPiK-i ja KGB ametiisikud minu vastu toime rea kriminaalselt karistatavaid tegusid, nimelt: inimröövi (Valgevene Vabariigi kriminaalkoodeksi paragrahv 182), ebaseadusliku vabadusevõtmise (paragrahv 183) ja tapmisähvarduse (paragrahv 186),” öeldakse Kalesnikava avalduses.