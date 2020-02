Kaks Jaapanis karantiinis oleval ristluslaeval koroonaviirusesse nakatunud inimest suri

Üks reisija suri Covid-19-sse ja teine kopsupõletikku, teatas kohalik meedia. Mõlemad olid 80. eluaastates ja neil oli ka muid terviseprobleeme, vahendab BBC News.

Nad olid laevalt maale viidud juba eelmisel nädalal ja olid ravil haiglates.

Laeval on viirus avastatud kokku 621 inimesel ja see on suurim nakkuskolle väljaspool Mandri-Hiinat.

Jaapani tervishoiuminister Katsunobu Kato ütles, et mõlemad reisijad saadeti meditsiiniasutustesse, kui neil tekkisid sümptomid. „Ma usun, et nad said parimat võimalikku ravi,” ütles Kato.

Diamond Princessi pardal oli algselt 3700 reisijat ja eile hakati terveid inimesi pärast 14-päevast karantiini laevalt minema laskma.

Hiinas toimus aga uute nakatumiste arvu järsk langus. Eile teatati 394 uuest nakatumisest, kui teisipäeval oli neid 1749. Eile suri 114 inimest.

Kokku on nüüd surnuid 2118 ja nakatunuid on kinnitatud andmetel üle 75 000. Umbes 16 000 patsienti on paranenud.

Esimestest surnutest teatas Iraan. Qomi linnas suri koroonaviirusesse kaks inimest.

Lõuna-Koreas toimus nakatunute arvu järsk kasv 31 juhtumi võrra, millest 23 on suures usukogukonnas. Kokku on Lõuna-Koreas 82 kinnitatud haigusjuhtumit.

23 nakatunuga usukogukond asub 2,5 miljoni elanikuga Daegu linnas.