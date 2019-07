Kaks eestlast sai Euroopa Liidu esinduste juhiks

Euroopa Ülemkogu presidendi Donald Tuski välispoliitikanõunik Riina Kionka saab Euroopa Liidu saadikuks Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Välisministeeriumi Euroopa Liidu küsimuste asekantsler Matti Maasikas saab EL-i esinduse juhiks Ukrainas. Väljaanne Yevropeiska Pravda on varasemalt kirjutanud, et et Maasikas oli Vene-vastaste sanktsioonide kehtestamise ajal Eesti saadik EL-is ning tegu on tugeva Ukraina toetajaga.

Lisaks kahele eestlasele on põhjamaadest EL-i välisriikide esinduses Rootsi välisministeeriumi diplomaat Hans Grundberg ja Soome diplomaat Sinikka Antila. Grundberg saab EL-i esinduse juhiks Jeemenis ja Antila Namiibias.

Sarnasel positsioonil on Eesti diplomaat Aivo Orav, kes on alates 2016. aasta septembrist töötanud Euroopa Liidu esinduse juhina Montenegros. 2014-2017 aastal juhtis EL-i delegatsiooni Libeerias Tiina Intelmann, kes on praegune Eesti suursaadik Ühendkuningriigis.

Teisipäeval avalikustati 46 esinduse juhti, kellest 23 on liikmesriikide diplomaadid. Valdav enamus ülejäänutest töötab alaliselt Euroopa Liidu välisteenistuses (EEAS).