Kaitseminister Šoigu: Venemaa purustas Islamiriigi Süürias täielikult, likvideeriti üle 133 000 võitleja

„Rahvusvaheline terroriorganisatsioon Islamiriik Süürias lakkas eksisteerimast, mitte ükski terrorist ei tunginud Venemaale,” teatas Šoigu Venemaa kaitseministeeriumi ajalehes Krasnaja Zvezda avaldatud artiklis, vahendab Interfax.

„Peamine: ISIS on lõplikult purustatud. Veelgi enam, võib täie veendumusega rääkida, et kogu rahvusvahelisele terroristlikule põrandaalusele on tekitatud olulist kahju, lõhutud organisatsioonide finantstoetus ja ressurssidega toetamise süsteem,” kirjutas Šoigu.

Venemaa alustas oma sõjalist operatsiooni Süürias viis aastat tagasi, 2015. aasta 30. septembril.

„Vahel tekib sel päeval toimuvatel aruteludel küsimus: kas Venemaa tegi õigesti, võttes enesele selle keerulise ülesande lahendamise? Aga iga kord võib veenvalt kinnitada: missioon Süürias oli vajalik ja otsus sõjalise operatsiooni alustamise kohta oli õige, kui mitte ainuvõimalik,” teatas Šoigu.

Šoigu sõnul demonstreeris operatsioon Süürias Venemaa relvajõudude kasvanud võimalusi ning valmidust osutada sõjalist abi oma liitlastele ja partneritele.

„See suurendas Venemaa autoriteeti, tugevdas rahvusvahelist mõju, neutraliseerides geopoliitiliste konkurentide katsed meie maad poliitiliselt ja diplomaatiliselt isoleerida,” rõhutas Šoigu.

Šoigu rääkis ka numbritest.

„Likvideeritud on 865 relvaformeeringu juhti ja üle 133 000 võitleja, sealhulgas 4500 võitlejat Vene Föderatsioonist ja SRÜ riikidest,” teatas Šoigu.

Vene piloodid tegid Šoigu sõnul viie aastaga üle 44 000 lahinglennu. Lennuväe ja tiibrakettide löökide tulemusena hävitati Süürias üle 133 500 terroristide objekti, sealhulgas 400 ebaseaduslikku naftatöötlemistehast ja 4100 kütuseveokit.

Šoigu märkis, et Venemaa sõjalise operatsiooni aktiivne faas Süürias kestis 804 päeva – 2015. aasta 30. septembrist kuni 2017. aasta 11. detsembrini.

„Vene lennuväe toetusel vabastasid Süüria relvajõud terroristide käest 1024 asulat, mille tulemusena läks valitsusvägede ja rahvaväe salkade kontrolli alla 88% riigi territooriumist,” teatas Šoigu.

Šoigu sõnul said lahingukogemusi kõigi sõjaväeringkondade, armeede, õhu- ja õhutõrjearmeede ülemad, diviisi-, brigaadi- ja polguülemad, 98% sõjaväepolitsei isikkooseisust, 90% pilootidest, 78% insenerivägede sõjaväelastest, üle poole õhutõrjespetsialistidest ning üle 60% mereväelastest.