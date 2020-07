Kaitseminister Parly: Prantsusmaa aasta kestnud katsed Venemaaga suhteid soojendada ei ole mingeid tulemusi andnud

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on öelnud, et Venemaa eemale tõukamine oli „sügav strateegiline viga” ja ta tahab Venemaa abi maailma kõige juhitamatute kriiside lahendamiseks, vähendades samas usaldamatust Venemaa, NATO ja Euroopa Liidu vahel, vahendab Reuters.

Mullu septembris saatis Macron oma kaitseministri ja välisministri Moskvasse, lõpetades neli aastat kestnud kõrgetasemeliste diplomaatiliste visiitide pausi, ning nimetas eriesindaja, et liikuda edasi niinimetatud viiepunktilises struktureeritud dialoogis, mida ta pakkus Venemaa presidendile Vladimir Putinile.

„Kui küsimus on: kas on olnud konkreetseid tulemusi dialoogis, mille Prantsusmaa Venemaaga algatas, vastan ma siiralt, et see ei ole veel nii,” ütles Parly Euroopa Parlamendi ees.

Macroni algatus on ärritanud teisi Euroopa Liidu valitsusi, eriti neid, mis pääsesid pärast külma sõda Moskva orbiidilt. Nende valitsuste väitel ei ole miski pärast Venemaa sekkumist Ukrainas 2014. aastal muutunud, et oleks põhjust suhted Venemaaga üles sulatada.

Parly ütles, et Venemaa roll Liibüas, kus ta on toetanud idapoolseid võitlejaid, kes on Tripoli valitsuse vastu, kujutab endast samuti Euroopa Liidule ohtu.

„Meil ei ole selle rolli üle hea meel ... aga oma jõupingutustes relvarahuni jõudmiseks Liibüas peame me Venemaaga rääkima. Liibüa ei ole ainus valdkond, kus diskussioon vajalik on,” ütles Parly.