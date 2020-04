Kaitseminister Karoblis: Leedus levitati valeuudist NATO vägede väljaviimise kohta

„See on järjekordne katse muuta pandeemiakriis julgeolekukriisiks. Sellised valeuudised on katsed tekitada alliansi partnerite vahel usaldamatust ja lõhkuda NATO ühtsust,” teatas Karoblis kaitseministeeriumi pressiteates, vahendab Leedu Delfi.

Leedu kaitseministeerium kinnitab, et samasuguse teate said esialgsetel andmetel ka Leedu meediaväljaanded ja ametiasutused ning adressaadid NATO peakorteris Brüsselis.

Leedu relvajõudude strateegilise kommunikatsiooni osakonna andmetel täheldatakse pidevaid katseid kasutada pandeemiakriisi desinformatsiooni levitamiseks juba umbes kaks kuud.

„Levitatakse valeuudiseid Leedus paikneva USA sõjaväelase kohta, kes on väidetavalt nakatunud koroonaviirusega, või kaitseministeeriumi kavatsuse kohta rahvusvahelisi õppusi mitte ära jätta,” teatas Leedu kaitseministeerium.

Kaitseministeeriumi pressiteates öeldakse, et alates 1. veebruarist on fikseeritud 807 valeinformatsiooni sisaldanud teadet Covid-19 kohta. Neid teateid levitatakse vene, inglise ja leedu keeles. Suurem osa neist, ligi kaks kolmandikku, on vene keeles.