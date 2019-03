Kahtlustuse järgi külmetati Soomes õppustel meelega ajateenijaid

Kahtluste järgi võeti ajateenijatelt riided seljast ja saapad jalast ning neid hoiti pikka aega lumehanges. Mõningaid ajateenijaid hoiti lühiajaliselt ka jääaugus, vahendab Ilta-Sanomat.

Peastaabi sõnul sai osa ajateenijatest külma käes olemisest kergeid tervisekahjustusi, mistõttu vajasid nad arstiabi. Ohvreid on kaheksa ja nad olid Pori brigaadi ajateenijad. Teenistus on nüüdseks lõppenud.

Kahtlustatavaid on 21, kellest kolm on kaadrisõjaväelased ja 18 ajateenijad. Kahtlusaluseid on õhusõjakoolist ja Pori brigaadist. Neid kahtlustatakse teise sõjaväelase vastases vägivallas ja teenistuskuriteos.