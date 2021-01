Kaht Leedu kodanikku süüdistatakse Venemaa heaks spioneerimises

Kuigi need kaks isikut ei töötanud koos, kahtlustatakse neid kontaktides sama Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) ohvitseriga Kaliningradis, teatas prokuratuur, vahendab LRT.

Leedu võimude teatel räägib see FSB ohvitser vabalt leedu keelt ja kasutab valeidentiteeti.

Eeluurimist alustati pärast seda, kui Leedu Riiklikult Julgeolekuametilt (VSD) saadi materjalid, mis olid kogutud luureseaduses ettenähtud meetoditel.

Leedu peaprokuratuuri esindaja Elena Martinonienė kinnitas, et see on sama eeluurimine, millest prokuratuur teatas eelmise aasta märtsi alguses. Siis teatati Klaipėda linnavolikogu liikme Ela Andrejeva vahistamisest. Viimase advokaat Natalia Fočenko teatas hiljem, et poliitik sai tunnistaja eristaatuse.

Klaipėda ringkonnakohtu esindaja Dovilė Saulėnienė teatas, et asi anti üle kohtule ning süüdistus esitati Balti noorteühenduse Juvenis peadirektorile Aleksejus Greičiusele ja Mindaugas Tunikaitisele.

Kaliningradi oblasti piiril Pagėgiais elav Tunikaitis kandideeris 2015. aastal ühenduse Leedu Nimekiri koosseisus kohalikku volikokku.

Samal aastal kandideeris Greičius Leedu Venelaste Liidu nimekirjas Klaipėda linnavolikokku. Samas nimekirjas oli ka Andrejeva.