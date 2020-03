Kahes eri suunas: Itaalias kasvas koroonaviirusesse nakatumiste arv plahvatuslikult, Hiinas aga läheb olukord paremaks

Eile võeti Itaalias tarvitusele radikaalsed meetmed haiguspuhangu kontrolli alla saamiseks. Kuni 16 miljonit inimest Lombardia regioonis ja 14 provintsis vajavad uute karantiinireeglite järgi reisimiseks eriluba, vahendab BBC News.

Nakatumisjuhtumite arv kasvas 25 protsendi võrra 5883-lt 7375-le, teatas tsiviilkaitseagentuur.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte tegi teatavaks ka koolide, spordisaalide, muuseumide, ööklubide ja teiste inimeste kogunemispaikade sulgemise kogu riigis. Piirangud kehtivad 3. aprillini.

Itaalias on suurim arv kinnitatud nakatumisjuhtumeid väljaspool Hiinat. Itaalia möödus Lõuna-Koreast, kus nakatumisjuhtumite koguarv on 7313.

Haigestunud inimeste hulgas on ka Itaalia armee staabiülem Salvatore Farina, kes ütles, et tunneb end hästi ja on end ise isoleerinud. Uued ranged karantiinimeetmed puudutavad veerandit Itaalia elanikkonnast ja keskenduvad riigi rikkale põhjaosale, mis on ka majanduse vedur.

Muretsemiseks on põhjust USAs. CNN kirjutab, et president Donald Trump on üritanud luua oma paralleelreaalsust, kus viirus suurt ohtu ei kujuta, aga tegelik olukord on teine.Viimase seisuga on ühendriikides nakatunud juba vähemalt 550 inimest. Viiruse tagajärjel on surnud 22 inimest.