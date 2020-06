Kahele rootslasele esitati süüdistus Estonia hauarahu rikkumises

Kaks Rootsi kodanikku sõitsid 2019. aasta septembris kohta, kus Estonia uppus. Nad kuulusid rahvusvahelisse võttegruppi, milles oli veel Norra ja Saksamaa kodanikke ja mis liikus Saksa lipu all olnud laevaga, vahendab Rootsi Televisioon (SVT).

Laevalt lasti vette sukeldumisrobot, mis filmis Estonia juures. Rootsi prokuröri sõnul tähendab see hauarahu rikkumist.

Rootsi, Eesti ja Soome on ratifitseerinud spetsiaalse seaduse Estonia hauarahu kohta. Selle rikkumine võib kaasa tuua trahvid ja kuni kaheaastase vanglakaristuse. Saksamaa ei ole seda seadust ratifitseerinud ja pole teada, mida see võib kohtus tähendada.

„Seadust ei ole kunagi varem kohtus proovile pandud ja nüüd saab kohus otsustada, kuidas juhtunut juriidiliselt hinnata. Küsimus on, kas Rootsi seadus on kaalukam kui fakt, et veealune tegevus toimus rahvusvahelistes vetes ja Saksamaa lipu all olnud laevalt,” ütles prokurör Gestrin.