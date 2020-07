Kahaneva toetusega Trump vahetas välja oma valimiskampaania mänedžeri

„Mul on heal meel teatada, et Bill Stepien on ülendatud Trumpi kampaaniamänedžeri rolli,” teatas Trump Facebookis, vahendab Associated Press. „Brad Parscale, kes on olnud koos minuga väga pikka aega ning juhtinud meie vapustavaid digitaal- ja andmestrateegiaid, jääb sellesse rolli, olles kampaania vanemnõunik.”

Trumpi ja Parscale’i suhted on olnud üha pingelisemad, sest presidenti ärritab tähelepanu, mida Parscale on selles rollis saanud. Viimane piisk karikasse oli aga ilmselt valimisüritus eelmisel kuul Oklahoma osariigis Tulsas, mis meelitas ligi ootamatult vähe rahvast, vaid umbes 6200 inimest, kuigi Parscale oli enne kelkinud, et üle miljoni inimese on tahtnud pileteid saada. Trump oli raevus.

Trumpi praeguse kampaania jooksul ei ole seni sellist personali voolavust olnud nagu 2016. aastal või ka Valges Majas.

Ei ole oodata, et muudatus muudaks kampaania igapäevast tegevust. Uudise mahavõtmise kohta tegi Parscale’ile eile pärastlõunal teatavaks Valge Maja nõunik ja Trumpi väimees Jared Kushner.

Poliitikas uustulnuk Parscale juhtis 2016. aastal Trumpi digitaalseid reklaame ja üllatusvõitu peeti osaliselt ka tema teeneks. Stepien on olnud poliitikas aastaid. Ta on töötanud New Jersey endise kuberneri Chris Christie heaks ja olnud 2016. aastal Trumpi üleriiklik välidirektor.

Parscale’i ei saanud täielikult kõrvale tõrjuda osaliselt selle tõttu, et uue digitaalse reklaamitegevuse uuesti ülesehitamine oleks olnud praeguses faasis juba keeruline.