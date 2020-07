Kadõrov süüdistas tšetšeeni mõrvas Viinis Venemaa-vastaseid eriteenistusi

Austria politsei esindaja Walter Schwarzenecker teatas RIA Novostile, et varjupaigataotleja Venemaalt tapeti laupäeva õhtul Viini lähedal Gerasdorf bei Wieni linnas. Kahtlusalune on samuti Venemaa kodanik.

Austria ajalehe Österreich andmetel on nii ohver kui tulistaja tšetšeenid.

Telekanal OE24 teatas, et uurijad lähtuvad sellest, et tegemist oli tellimusmõrvaga. Tapeti 43-aastane Mamitšan U., kes pidas videoblogi YouTube’is nime all Anzor Viinist. Mees saabus Austriasse 2005. aastal ja sai hiljuti välismaalase passi nimele Martin B.

Kadõrov teatas, et veendus taas teda ilma uurimisorganite teadeteta mõrvaga seostanud „informatsioonimasina eelarvamuslikkuses”.

„Nii Anzor Viinist kui Mansur Starõi ja teised blogijad, kes teenivad pseudopatriotismi idee pealt, on ja saavad Venemaa ja täpsemalt minu vastu töötavate eriteenistuste ohvriteks. Nad teavad, et Kaukaasia piire valvatakse minu ja minu ustava meeskonna poolt. See neile ei meeldi,” kirjutas Kadõrov Telegramis.

Kadõrov teatas, et neid meetodeid kasutati juba enne Osmani impeeriumi lagunemist: „müüdavad kuulutajad saavad oma töö eest tasu, aga pärast tapetakse nad nagu väljamõeldud „tõe” süütud ohvrid”. Kadõrov rõhutas, et seejuures esitatakse kõike inimkonna ja demokraatia ideaalide maski all. Kadõrov teatas, et „iga terve mõtlemisega inimene peab enne eriteenistuste projektides osalemisega nõustumist” meenutama, et lõpuks „vabanetakse temast kui jäätmematerjalist, aga süüdistatakse Kadõrovit ja tema meeskonda”.