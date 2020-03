KAART | Türgis on miljonid põgenikud. Erdoğani ähvarduste taustal: kuhu liiguvad nad edasi?

Türgi avas nädalavahetusel läänepiiri, et migrandid pääseksid edasi Euroopa Liidu riikidesse. Nagu oodata oligi, põhjustas see samm kokkupõrkeid ja pahameelt. Paljud inimesed on jäänud Türgi ja Kreeka piiri vahelisele eikellegimaale lõksu.

Erdoğan ütles, et Türgi ei tule Süüria põgenike uue lainega toime. Ligi miljon süürlast on põgenenud Idlibi piirkonnast Türgi piirile ränkade lahingute tõttu Türgi toetatud mässuliste ja Venemaa toetatud Süüria valitsusvägede vahel.

Türgis on juba 3,7 miljonit Süüria põgenikku ning ka migrante teistest riikidest, nagu näiteks Afganistanist, aga seni ei ole Türgi neid Euroopasse lahkuda lasknud.

Televisioonis üle kantud kõnes ütles Erdoğan, et Euroopa Liit ei anna mingit abi Süüria põgenike ümberasustamiseks "turvatsoonidesse" Süürias.

Pärast seda, kui Türgi avas eelmisel nädalal uksed migrantide lahkumiseks Euroopasse, on Erdoğani sõnul piiri ületanud sajad tuhanded ja varsti miljonid. Erdoğan ei esitanud oma numbrite kohta mingeid tõendeid.

Nagu ka ülal olevalt kaardilt näha, siis suundutaks ennekõike Kreekasse ja selle saartele.

Kas ka Eesti peaks muretsema? Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika juhataja Ruth Annus ütles täna Vilja Kiislerile antud intervjuus, et rändekriisist praegu rääkida ei saa. Ta viitas, et Euroopa Liidu liikmesriigid on 2015 kriisist palju õppinud ja reageerisid ebaseaduslikele piiriületustele Kreekas kohe.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen saatis täna tugeva toetussõnumi Kreekale, kes püüab peatada Türgist üle piiri saabuvaid migrante.

„Meie esimene prioriteet on tagada korra hoidmine Kreeka välispiiril, mis on ka Euroopa piir,“ ütles von der Leyen, vahendab BBC News.