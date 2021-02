KAART | Moskva kesklinn pandi eile meeleavalduste takistamiseks kinni

Umbes 40. eluaastates Ksenja pööras tähelepanu politseinike, erinevate eriüksuslaste ja kõiksugu erisõidukite arvule. Ta ütles, et on jõudemonstratsiooni üle rahul, sest see näitab, et võimulolijad kardavad ja võtavad opositsiooni tõsiselt.

Siiski muutis see Niemeläineni sõnul ka meeleavaldajad närvilisemaks ja nad hakkasid kergemini politsei eest ära jooksma.