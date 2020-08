KAART | Kuberner: Beiruti plahvatused kahjustasid poolt linna, kodutuks jäi kuni 300 000 inimest

Beiruti kuberner Marwan Aboud ütles täna AFP-le, et plahvatuse tõttu jäi 300 000 inimest kodutuks ja kahjustusi sai pool linna hinnanguliselt kolme miljardi dollari väärtuses.

„Ma arvan, et on 250 000 kuni 300 000 inimest, kes on nüüd kodutud,” ütles Aboud, lisades, et hinnanguline kahju on 3-5 miljardit dollarit.

Lööklaine sööstis plahvatuste toimumiskohalt sadamaalalt Beiruti tihedalt asustatud elamupiirkondadesse ja kesklinna ostutänavatele. Kümned hooned varisesid kokku või said tõsiselt kahjustada.

Teist plahvatust oli kuulda üle Vahemere 240 kilomeetri kaugusel asuval Küprosel. Purunenud klaasi ja rususid oli näha enam kui kolme kilomeetri kaugusel piirkonnas, milles elab kokku üle 750 000 inimese.

Võimude teatel plahvatas tõenäoliselt üle 2700 tonni ülimalt plahvatusohtlikku ammooniumnitraati, mis oli sadama laohoonesse ladustatud pärast selle konfiskeerimist kaubalaevalt 2014. aastal.