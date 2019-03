Justin Trudeau pea kohal üha enam murepilvi: aina paisuv skandaal ei paista vaibuvat

Québecis asuvat rahvusvahelist ehitusfirmat süüdistatakse aastatel 2001 kuni 2011. Liibüa diktaatori Muammar Gaddafi valitsusele altkäemaksu andmises, garanteerimaks võit erinevatel suurhangetel. Teadaolevalt jõudis sel teel endise Liibüa juhi kukrusse suisa 48 miljonit Kanada dollarit.

Justiitsminister Jody Wilson-Raybould, kes tagandati ametist veel enne skandaali avalikuks tulekut, väitis veebruaris, et Trudeau, üks tema minister ja mitu peaministri nõunikku avaldasid talle ehitusfirmat puudutavasse kriminaalmenetlusse sekkumiseks sobimatut survet. Ta väitis, et teda ähvardati ja survestati, et ta paluks prokurörilt kohtuasja lahendamist kohtuvälise kokkuleppega, millisel juhul firma pääseks kopsaka rahatrahvi, mitte aga ei jääks kümneteks aastateks ilma õigusest osaleda riigihangetel, mis ähvardab suurettevõtet tõsiselt kahjustada ja võib minna maksma tuhandeid töökohti.

Täna avaldas endine justiitsminister salajase audiolindistuse telefonikõnest endise ülemkomissari ehk sisuliselt peaministri asetäitja Michael Wernickiga, milles viimane märgib korduvalt, et valitsusjuht soovib kokkuleppemenetlust. Just see 18-minutiline telefonikõne oli üks neist, mis veenis naist, et teda üritatakse survestada kohtuasja lõpetama ehk rikutakse tema sõltumatust peaprokurörina. Ta märkis aga, et tõenäoliselt oli valitsuskolleegide tegevus ebasobiv, mitte ebaseaduslik.