Jüri Ratas põlengust: loodan, et Prantsusmaa sümbol on võimalik päästa

"Pariisi Jumalaema kirik on kindlasti üks maailma tuntumaid pühakodasid, mida paljud meist on näinud oma silmaga ning teised tunnevad raamatute või filmide kaudu. Näha seda tuleõnnetuses hävimas on sügavat kaastunnet äratav vaatepilt," märkis ta Facebookis. "Loodan südamest, et kahjutulele õnnestub panna piir ning see Prantsusmaa sümbol on võimalik päästa."

Ratas tegi postituse ka Twitteris.