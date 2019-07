Jüri Ratas: EL-i tippjuhtide kandidaatide toetus polnud konsensuslik

"Me kindlasti soovisime seda, et inimesed oleksid ametikohtadel, mida valitakse, professionaalsed, laia silmaringiga, tunneksid oma valdkonda ja nende inimeste puhul saab seda öelda," rääkis Ratas. "Olen kindel, et Ursula von der Leyen moodustab tugevatest volinikest koosneva meeskonna, kes hakkab tegutsema Euroopa Liidu oluliste eesmärkide nimel."

Peaministri sõnul on Eesti jaoks on olnud alati oluline, et välja pakutud kandidaadid tunneksid meie riiki. "Kui me võtame näiteks Saksa kaitseministri Ursula von der Leyeni, siis ta kindlasti tunneb meie julgeolekuolukorda, sakslased on mitu korda osalenud nii Balti õhuruumis, sealhulgas Eestis, õhuturbe tegemisel." Eesti julgeolekuolukorra hea tundmine iseloomustab tema sõnul ka Belgia peainistrit Charles Micheli.

EL-i tippjuhtide kandidaadid pärast pikki vaidlusi paigas

Täna jätkusid kolmandat päeva erakorraline ülemkogu kohtumine. Viimaks otsustasid ELi valitsusjuhid ja riigipead Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadiks nimetada Saksamaa kaitseministri Ursula von der Leyeni ning valisid ülemkogu eesistujaks Belgia peaministri Charles Micheli.

ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgeks esindajaks valiti Hispaania välisminister Josep Borrell Fontellesi ning Euroopa Keskpanga presidendi kandidaadiks Christine Lagarde'i.