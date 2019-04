Jürgen Ligi: uus rahandusminister on tõupuhas kitsaednik

"Rahandusministrikandidaat igatahes on tõupuhas kitsaednik," kirjutas ta Facebookis ja lisas, et raha küsimist on Helme üldse nimetanud kohatuks, sest "riigis olla raha küll".

"Praeguse rahalise seisu juures - aitäh Ratas, Sester ja Tõniste - tuleb tal üsna kindlasti kiire kokkupõrge Euroopa Liidu (EL - toim.) kriteeriumidega, aga ELi on ta lubanud ka hävitada. Euroopa Komisjon (EK - toim.) koos süvariigi, meediatööstuskompleksi ja Reformierakonnaga moodustab tema maailma kurjuse telje, aga EK-le seletamine, et Eesti peab kärpimise asemel hakkama rohkem kulutama, saab olema tore tuleproov," kirjutas Ligi.

Reformierakondlane lisas sedagi, et rahanduskomisjonis käis Helme harva ja sisulised vaidlused segasid teda.

"See koalitsiooni koosseis austab veel vähem ekspertiisi. Ekspertide jaoks läheb elu ministeeriumis keerulisemaks. Pakun mõjuanalüüsid kaovad lõplikult, sest segavad poliitilist tahet, eriti maksuerandite või teise samba teemalised koristatakse ära. Ja rahandusministrit, kes poliitika otstarbekuse ja riigi jätkusuutlikkuse ülevalvaks, pole jälle," ennustas Ligi.