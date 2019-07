Juncker: Simsoni ajutine töökoht võtab Euroopa maksumaksja taskust miljon eurot

Eesti volinikukoht Euroopa Komisjonis vabanes digivoliniku Andrus Ansipi minekuga europarlamenti. Tema usub, et Simson võiks ametikohale jääda ka peale uue komisjoni ametissemääramist novembris. "Mina arvan, et Kadri Simson ei oleks ajutine volinik. Ta ei läheks sinna neljaks kuuks, vaid viieks aastaks," rääkis Ansip Kuku raadio "Nädala tegijas".

See tähendaks loomulikult, et Simson peab kadalipu parlamendi ees "grillimise" ning komisjoni presidendiga taaskord läbima. Samas ütleb Ansip, et volinikuametist kokkuhoiukohti otsida ei ole sugugi mõistlik. "Võiksime näiteks mõelda sellele, kuidas ära lõpetada parlamendi kolimine iga kuu Brüsselist Strasbourgi. See oleks märksa suurem kokkuhoid," märgib ta.