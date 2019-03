Juncker: EL-i eesseisval tippkohtumisel pole Brexiti kohta otsust oodata

Juncker ütles Saksa raadiojaamale Deutschlandfunk, et alles jääva 27 liikmesriigi käed on seotud, kuni poliitiline otsustamatus Londonis lõpeb, vahendab AFP.

„Nii kaua, kuni me ei tea, millele Suurbritannia võib jah öelda, ei saa ka meie poolt mingit otsust vastu võtta,” ütles Juncker.

Juncker kinnitas, et kahe aasta jooksul Brüsseliga läbi räägitud kokkulepe on alles jäävate liikmesriikide viimane pakkumine.

„Rohkem ei saa midagi teha, me oleme jõudnud tee lõppu,” ütles Juncker. „Kui arutatakse muid stsenaariume, vajame me uut teed.”

Junckeri sõnul peab Suurbritannia peaminister Theresa May esitama Brüsselile parlamendis heakskiidetud kokkuleppe ja selge ajakava. Et see on enne tippkohtumise algust homme ebatõenäoline, tuleb Junckeri sõnul ilmselt kohtuda ka järgmisel nädalal.