Jumalaema kiriku reliikviate päästjaks osutus Pariisi tuletõrje kaplan

Fournier päästis eile tulest altarisakramendi ja okaskrooni, vahendab Sky News.

„Isa Fournier on täielik kangelane,” ütles üks päästeteenistuse töötaja. „Ta ei näidanud mingit hirmu, kui läks otse reliikviate järele katedraalis sees ja hoolitses selle eest, et need päästetaks. Ta tegeleb elu ja surmaga iga päev ega näita mingit hirmu.”

Okaskroon on väidetavalt seesama, mis asetati Jeesusele pähe tema ristilöömisel. Selle tõi 1238. aastal Pariisi Prantsusmaa kuningas Louis IX.