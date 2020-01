Julia Latõnina: Venemaale tuleb tsaar, aga ta ei tea isegi veel millise ametinimetusega

Juba 2011. aastal tuli rahvas tänavatele loosungitega „Ma ei hääletanud nende lurjuste poolt. Ma hääletasin teiste lurjuste poolt.” „Aga mis saab nüüd, see tähendab pärast seda, kui Krimmi narkoos on üle läinud, pärast iga-aastast (mida iganes ametlik statistika ka ei räägiks) vaesumist, pärast äride laostumist, pärast läänest väljaheidetute tuska ja eliidi ebastabiilsusse kiskumist?” küsib Latõnina.

Mis juhtub siis, kui Ühtne Venemaa saab valimistel vaid 40% häältest, küsib Latõnina. Kuidas pärast seda valitsust moodustada? Kui aga võltsida see 70 protsendile, tullakse tänavale.

„Üleminek valitsemise parlamentaarsele vormile loob praegustes Vene oludes pinna selle jaoks, mida Kreml kõige rohkem kardab – Maidani jaoks. Selle sama „oranži revolutsiooni” jaoks, mis puhkeb valimiste otsese ja nähtava võltsimise korral,” kirjutab Latõnina.

3. Presidendi ametiaegade piirangu kaotamine. See variant on Latõnina sõnul meeldiv oma töökindluse tõttu, aga selle elluviimiseks tuleb taas läbida ebameeldiv referendum.

4. Jossif Stalini tee kordamine. Stalin ei olnud kunagi president, peaminister, kantsler, tsaar ega keiser. Ta oli ainult peasekretär. See oli küll kaalukas ametikoht, aga mitte esimene partei- ega riigihierarhias. Kui Trotski ja Zinovjev vaidlesid põhimõtete üles, rõhus Stalin kaadritele ning ustavate inimeste võrgustiku loomine võimaldas tal saada absoluutseks valitsejaks sekretäri tagasihoidlikul ametikohal, kirjutab Latõnina. Mitte kõik ei mäleta, et Nõukogude riigi formaalne pea oli 1930. aastatel vanaisa Kalinin.

Märksa lihtsam on korraldada referendum mitte kõigile selge ja vastuseisu tekitava presidendi ametiaegade piirangu kaotamise, vaid millegi hämara ja märkamatu üle. Näiteks kirjutada põhiseadusse sisse riiginõukogu või julgeolekunõukogu esimehe mõisted, kirjutab Latõnina. Nendega saab siduda personaalsed võimuhoovad ja valitseda.

Latõnina sõnul on sellel variandil Putini jaoks kaks positiivset külge.

Esiteks, saab vältida sellist kahjulikku ja ebameeldivat protseduuri nagu valimised. Riiginõukogu esimehe amet ei ole valitav, presidendi tulevad ja lähevad, riiginõukogu esimees jääb.

Teiseks on Putin ammu mõista andnud, et julgeolekuga tegeleda on tal kaugelt huvitavam kui majandusega. Põhjus on selles, et majandus on jonnakas asi – külmkapp televiisoriks ei muutu.