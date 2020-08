Julgeolekupoliitika analüütik Patrik Oksanen: Ameerika taandumine ehk Kus on Põhja-Euroopa julgeolekuplaan B?

"Ajalugu on muutnud Saksamaa sõjalise tegevuse suhtes ettevaatlikuks ning puudub poliitiline tahe heidutamiseks. Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni Venemaa restardipoliitikat võiks diplomaatiliselt öeldes nimetada seni ajani mõttetuks," arvas ta.

Oksanen leiab seetõttu, et taoline julgeolekuolukorra halvenemine Euroopas muudab selle kiireloomuliseks küsimuseks Põhjamaade ja Balti riikide jaoks. "Viimastel tuleb vaadata üle, mida saab teha, et plaan A, praegune kord, püsiks vaatamata toimuvale, aga ka tõsiselt mõelda plaan B ja plaan C peale," märkis ta.

Okaneni sõnul tuleb tingimused nende rakendamiseks kriisiolukorras luua juba enne, kui neid hädasti vaja on. "Ühtlasi suurendab plaanide B ja C olemasolu teadlikkust ja võib-olla isegi päästab plaani A samal ajal," leidis analüütik. "Kuid võite tõenäoliselt ära unustada, et presidendid, peaministrid ja välisministrid hakkaksid plaane B ja C avalikult arutama."